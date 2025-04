Eduardo Fortes reforça compromisso com a causa animal em lançamento do “Tocantins Amigo do Pet”

Por Redação

Parlamentar participou do lançamento do programa do Governo do Tocantins e destacou ações e leis de seu mandato em defesa do bem-estar animal.

O deputado estadual Eduardo Fortes participou, nesta sexta-feira, 25, do lançamento oficial do projeto “Tocantins Amigo do Pet”, promovido pelo Governo do Estado em Aliança do Tocantins. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Extraordinária de Participações Sociais, liderada pela primeira-dama Karynne Sotero, e marca um passo importante nas políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, com destaque para o mutirão de castrações gratuitas de cães e gatos e ações de conscientização sobre guarda responsável.

Veterinário de formação e parlamentar com histórico de atuação na causa, Eduardo Fortes destacou que seu mandato tem o compromisso firme com a defesa dos animais. “A causa animal não tem partido. É união, é empatia, é respeito à vida. É uma pauta que a gente precisa defender com o coração, com amor e com responsabilidade”, afirmou durante seu discurso.

Fortes aproveitou a ocasião para reforçar sua trajetória em defesa dos direitos dos animais, desde a época em que atuava como vereador em Gurupi. “Naquela época, aprovamos a lei contra fogos de artifício, que protegia os animais do barulho. Hoje, seguimos com a mesma seriedade no trabalho legislativo em nível estadual, com as feiras de adoção, tem sido muito gratificante”, lembrou.

Durante o evento, Eduardo Fortes também elogiou a mobilização do governo e da deputada Claudia Lelis, autora da emenda que garantiu recursos para o projeto no município. “Quero parabenizar a Claudia, a Karine, o governador Wanderlei e todos os envolvidos. São ações como essa que mostram que a causa animal começa a receber o olhar que merece no Tocantins”, disse.

O projeto “Tocantins Amigo do Pet” terá continuidade até o dia 27 de abril em Aliança, com castrações, feira de adoção e orientações ao público. Segundo o parlamentar, a expectativa é que o modelo se expanda para outros municípios, fortalecendo uma política pública ampla, contínua e inclusiva. “Hoje, a gente vê que a causa animal tem força no Tocantins. Isso não é só uma bandeira de mandato, é uma missão de vida”, concluiu Eduardo.

*Leis de Eduardo Fortes*

Entre as leis aprovadas por Eduardo Fortes estão a que garante o direito de fornecer alimento e água a animais em situação de rua em espaços públicos; a que institui o Dia Estadual da Adoção Animal, a que permite a permanência de pets em casas de repouso, asilos e clínicas geriátricas; a que prevê campanhas em escolas públicas e privadas para incentivar a adoção de animais e conscientizar sobre a causa animal; a que cria a Política Estadual de Fomento a Lares Temporários para Animais Doméstico; e a que obriga pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres a divulgarem a adoção por meio de cartazes.