Em 2023, Tocantins teve mais de 8 mil pessoas empregados na indústria da construção

A Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) apresentou resultados gerais das empresas no Brasil, com dados para o Tocantins. O levantamento mostrou que, na área, houve 572 empresas atuantes no estado com cinco ou mais pessoas ocupadas, sendo a segunda Unidade da Federação (UF) com maior número da região norte, atrás somente do Pará (1.367 empresas).

Por Redação

O pessoal ocupado nessas empresas no dia 31 de dezembro de 2023 era de 8.226 pessoas no estado, o que o fez ocupar a 23ª posição no ranking nacional da categoria. Os salários, retiradas e outras remunerações foram de R$ 284 milhões no ano, sendo que o salário médio, em salários mínimos, foi de 2,0 no Tocantins, alcançando quase o mesmo valor da média brasileira, de 2,2.

Os custos de incorporações e das obras e/ou serviços da construção foram de R$ 759 milhões no Tocantins durante o ano. De acordo com a PAIC, o valor das incorporações, obras e/ou serviços da construção foi de 1,9 bilhão ao todo.

Mais sobre a pesquisa

A Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) constitui uma importante fonte de informações estatísticas sobre o segmento empresarial da indústria da construção no Brasil. As principais variáveis cobertas pela pesquisa no estado são: emprego e salários; receita, custos e despesas e valor das incorporações.