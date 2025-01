Em chapa única, Vereador Júnior Chaveiro é eleito presidente da Câmara de Cariri

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 1º, uma sessão extraordinária realizada no Salão Paroquial de Cariri do Tocantins resultou na eleição do vereador Júnior Chaveiro como presidente da Câmara Municipal para o biênio 2025/2026 e o vereador Ricardo Barata como vice.

A eleição ocorreu logo após a solenidade de posse dos novos vereadores e do prefeito eleito. Dos nove parlamentares, 7 votaram pela a eleição de Chaveiro, sendo 2 votos em branco.

Em seu segundo mandato, Júnior Chaveiro (PSD), conhecido por sua dedicação à comunidade, assumirá a liderança da Câmara com o objetivo de implementar projetos que atendam às necessidades da população e promovam o desenvolvimento da cidade.

A nova mesa diretora, que acompanhará o presidente, é composta pela vereadora Vanusa Luciano como primeira secretária, o vereador Michel Almeida como segundo secretário e o vereador Kauan Sande como primeiro suplente. A composição da mesa reflete a diversidade e o comprometimento dos vereadores com a transparência e a eficiência na gestão pública.

Em um discurso emocionado, Júnior Chaveiro destacou sua proposta de uma gestão inclusiva. “Agradeço a Deus por essa oportunidade e reafirmo meu compromisso com a sociedade caririense. Faremos uma gestão inclusiva, comprometida em construir uma cidade para todos. A Casa é do povo e a nossa gestão será para o povo”, afirmou, agradecendo também à sua família, eleitores e colegas vereadores pelo apoio.

O novo presidente ressaltou a importância de ouvir as vozes de todos os cidadãos, promovendo a participação cidadã e garantindo que as políticas públicas atendam às necessidades da comunidade. Ele também parabenizou o prefeito eleito, Tetim, expressando disposição para trabalhar em parceria em prol do desenvolvimento do município. “Faremos uma gestão em parceria com o Executivo Municipal, pensando no desenvolvimento do nosso município. Faremos uma gestão transparente com respeito e oportunidades para todos”, concluiu, reafirmando seu compromisso com todos os caririenses.

Prefeito

O prefeito eleito Tetim, ex-vereador, e ex-presidente da Casa de Leis, parabenizou Júnior Chaveiro pela sua eleição como presidente da Câmara Municipal de Cariri, ressaltando a importância do trabalho legislativo para o desenvolvimento da cidade. “Venho do legislativo e sei da importância desse trabalho, principalmente na presidência da Casa. Vamos trabalhar em harmonia entre os poderes, lembrando que essa parceria é essencial para enfrentar os desafios do município e fazer uma gestão de desenvolvimento para a nossa comunidade”, afirmou o prefeito se comprometendo a dialogar com a Câmara e a ouvir as demandas dos vereadores, destacando que juntos podem promover o progresso e garantir que as vozes dos cidadãos sejam respeitadas.