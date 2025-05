Empreendedorismo indigena; Tocantins ganha casa única

Por Redação

Lançamento da Casa do Sol

Com vernissage “Iny Arte Viva” e música ao vivo, Casa do Sol abre as portas como novo espaço de arte e cultura do Tocantins.

O Tocantins ganha um novo e potente espaço dedicado à arte e cultura do estado com a inauguração da Casa do Sol, que abre suas portas no próximo dia 04 de maio com uma programação vibrante e cheia de ancestralidade.

A noite de estreia trará a vernissage “Iny Arte Viva”, com curadoria da líder indígenae artista Narubia Werreria. A mostra reúne obras que revelam a beleza, força e espiritualidade do povo Iny (Karajá), conectando tradição e arte contemporânea em um mesmo território de expressão.

A Casa do Sol é resultado do edital de subsídio a espaços culturais, idealizado pela Produtora Raia, com a parceria da líder indígena Narubia Werreria e do músico e produtor João Bayma. O espaço nasce como um ponto de encontro entre a sabedoria ancestral e a pulsação criativa dos dias de hoje

“Produtora Raia, cinco anos criando canções, videoclipes e memórias” foi o projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Governo do Estado do Tocantins.

Com a Casa do Sol, a produtora Raia ganha seu espaço físico, espalha-se, ilumina novos caminhos e revela a beleza da nossa cultura com ainda mais intensidade”, afirma Raia.

A celebração será acompanhada por música ao vivo, com apresentações de Dorivan — o Passarim do Jalapão, DJ Grammont e Nando Cruz, que trazem ao público uma fusão de ritmos e a sonoridades do Cerrado e da Amazônia, exaltando as raízes culturais tocantinenses.

“É uma honra poder colaborar com a promoção da arte na cidade de Palmas. Os efeitos estendem-se e sedimentam a identidade do nosso povo. Com uma proposta colaborativa, pretendemos acolher as mais diversas expressões culturais do Tocantins”, declara João Bayma.

O espaço também abriga a loja Awi, uma marca indígena criada para divulgar e comercializar, com autenticidade e respeito, a produção artística dos povos originários do Brasil. Cada obra carrega histórias, símbolos e saberes — arte como memória viva.

“Nossa cultura é viva, é criação e é cura. A Casa do Sol é um lugar para lembrar quem somos, e também sonhar o que podemos ser”, afirma Narubia.

A Casa do Sol promoverá rodas de conversa, oficinas, exposições, lançamentos de livros, feiras, moda e sustentabilidade, em encontros que envolvem as diversas expressões artísticas e intelectuais dos povos do Cerrado e da Amazônia tocantinense.

Serviço:

Inauguração da Casa do Sol – empreendedorismo indigena

Data: 04 de maio de 2025

Horário: 17h

Local: Casa do Sol — 110 Norte, Avenida JK, Quadra N 25, Lote 12, Palmas-TO