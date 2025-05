Esportes: Mais de 600 pessoas participam de momento de integração em evento em prol do Hospital do Amor em Gurupi

Por Redação

Na manhã deste domingo (18), a frente da Câmara Municipal de Gurupi foi ponto de partida para um dos eventos mais marcantes do calendário solidário da cidade: a 3ª Caminhada, Corrida e Passeio Ciclístico do Amor. A iniciativa reuniu mais de 600 participantes em um momento de integração, promoção da saúde e solidariedade, com total apoio e parceria do Legislativo Municipal.

Mais do que uma atividade esportiva, o evento promoveu bem-estar, incentivo à prática de exercícios físicos e fortalecimento dos laços comunitários. A Câmara Municipal esteve presente com apoio institucional e participação de vereadores e servidores, reforçando seu compromisso com ações que beneficiam a população.

O presidente da Casa de Leis, vereador Ivanilson Marinho (PL), ressaltou a importância da iniciativa:

“Quero colocar a Câmara à disposição para a 4ª Corrida do Amor e parabenizar todos os atletas, ciclistas e caminhantes. Também deixo meus parabéns à organização por esse projeto tão nobre”, disse Ivanilson.

Entre os participantes, a sensação era de entusiasmo e propósito. Eliane Pereira, que estreou no evento, destacou o impacto positivo da experiência:

“Essa corrida é especial. Além de fazer bem para a nossa saúde, ajudamos outras pessoas. Isso nos traz uma sensação de alegria e dever cumprido”, comentou Eliane.

Jade Oliveira, coordenadora do Hospital do Amor em Gurupi e organizadora do evento, agradeceu a união de esforços que tornou possível mais uma edição de sucesso:

“Somos muito gratos pelo apoio da Câmara Municipal e dos vereadores, que disponibilizaram estrutura e ajudaram a reunir mais de 600 atletas. Também agradecemos aos voluntários e empresários que contribuíram com tanto empenho”, disse Jade Oliveira.

A Câmara Municipal de Gurupi reafirma seu compromisso com causas que promovem qualidade de vida, cidadania e solidariedade. Parabenizamos todos os organizadores, voluntários e participantes por fazerem parte desse movimento de amor e cuidado com o próximo.