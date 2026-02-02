Esqueceram de mim: Em Gurupi, criança que estava desaparecida após sair com a mãe é localizada pela Polícia Civil

Genitora não se lembrava o local em que havia deixado a criança. A avó relatou que sua própria filha havia chegado em sua casa perguntando pela neta, pois não se lembrava onde a tinha deixado, após fazer uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes.

Por Redação

Na manhã desta segunda-feira, 2, policiais civis da 8ª Divisão Especializada de Combate à corrupção e ao Crime Organizado (DEIC -Gurupi) coordenados pelo delegado-chefe da Unidade, Rafael Falcão, localizaram uma criança, de três anos, que estava desaparecida desde o último sábado na cidade.

Diante da gravidade da situação e no intuito de preservar a integridade física da criança, imediatamente, os policiais civis da 8ª Deic conseguiram localizar a criança que estava na residência de uma terceira pessoa, local onde foi deixada pela própria mãe ainda no sábado.

Desse modo, a criança foi entregue à avó a fim de receber os devidos cuidados. A mãe da criança, a mulher de iniciais F.S.F., foi conduzida até a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi ouvida e prestou esclarecimentos sobre os fatos. A mulher irá responder a processo por abandono de incapaz.

O delegado Rafael Falcão destaca que o caso serve de alerta para a população, a fim de que adotem os cuidados necessários a fim de prover segurança e proteção a seus filhos, netos ou pessoas que estiverem sob sua guarda, a fim de evitar que situações assim ocorram. “Pais e responsáveis por crianças e adolescentes têm o dever de guarda e proteção de seus filhos. Nesse sentido, é preciso que tomem medidas que mantenham seus filhos seguros e longe de qualquer tipo de perigo, sob pena de responsabilização penal como no caso em apreço”, frisou