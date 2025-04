3ª Feira de Adoção de Animais na Aleto atrai centenas e promove conscientização

da redação

A entrada da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) recebeu nesta terça-feira, 15, centenas de pessoas para a 3ª edição da Feira de Adoção de Animais. Idealizada em 2023 pelo deputado estadual Eduardo Fortes (PSD), o evento tem como objetivo incentivar a adoção responsável e oferecer serviços gratuitos para pets e tutores.

Em seu discurso, Fortes destacou que a defesa dos animais vai além da criação de leis. “É preciso agir constantemente, envolvendo autoridades e população na promoção do bem-estar animal”, afirmou. O parlamentar também anunciou um novo projeto de lei que autoriza a alimentação de pets em órgãos públicos e proíbe concursos públicos para quem maltrata animais.

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), presente no evento, ressaltou a nova política da gestão municipal em relação aos animais domésticos. “Palmas já tinha tradição no cuidado de espécies silvestres, como corujas e araras, mas agora estamos priorizando também os pets”, declarou.

A secretária de Proteção e Bem-Estar Animal de Palmas, Gabriela Siqueira, explicou que a adoção é a etapa final de um processo que inclui resgate e tratamento. “Antes de chegar a um novo lar, esses animais passam por cuidados essenciais”, disse.

Representando a primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, Eudila Martins anunciou o lançamento do projeto “TO Amigo do Pet”, que começará em Aliança do Tocantins no dia 1º de maio.

O deputado federal Felipe Becari (União Brasil-SP), reconhecido nacionalmente pela defesa dos animais, elogiou a iniciativa tocantinense. “O mandato político é passageiro, mas a luta pelos animais deve ser permanente”, destacou. Ele também enfatizou a importância da educação para evitar problemas futuros relacionados ao sofrimento animal.

Atrações e serviços

Durante o evento, cães farejadores do Batalhão de Choque da Polícia Militar realizaram uma simulação. A feira, que segue até as 18 horas, disponibilizou inicialmente 60 animais para adoção (40 cães e 20 gatos), todos vacinados, vermifugados e microchipados.

Além da adoção, foram oferecidos atendimento veterinário gratuito, vacinação antirrábica, aplicação de coleiras contra calazar e orientações sobre saúde animal.

A iniciativa conta com o apoio de ONGs, instituições de ensino, clínicas veterinárias e empresas privadas, como Virbac e MSD Saúde Animal. Entre as autoridades presentes estavam o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB) e as vereadoras Célia Lima (PSD), Luciely Oliveira (PT) e Mary Cats (Podemos), conhecida por sua atuação em defesa dos animais na capital.