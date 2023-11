Acidente na BR-153 deixa caminhoneiro com pé amputado no norte do Tocantins

Um caminhoneiro sofreu amputação de um pé e vários ferimentos após ter a cabine do caminhão esmagada durante um engavetamento. O acidente envolvendo três veículos aconteceu no trecho da BR-153 em Araguaína, no norte do Tocantins, na manhã deste domingo (26).

A batida aconteceu no km 161, por volta das 10h. A vítima estava no último caminhão envolvido. As imagens mostram que a cabine ficou completamente esmagada e o caminhoneiro escapou por pouco.