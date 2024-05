Agrotins 2024 espera realizar R$ 3 bilhões em negócios

da redação

Com expectativa de gerar R$ 3 bilhões em negócios e receber cerca de 200 mil pessoas, o evento ocorrerá no Parque Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional; das 9 às 19 horas, até o sábado, 18.

A Agrotins, maior feira de tecnologia agropecuária da Região Norte do país, ocupa um espaço de aproximadamente 400 mil m² e possui uma estrutura com capacidade para movimentar diversos segmentos do agronegócio, destacando as potencialidades agropecuárias, assim como apoiar e divulgar as ações de pesquisa, adaptação, validação e transferência de tecnologia para o setor produtivo.

A feira recebe, atualmente, caravanas dos 139 municípios, sendo mais de 5 mil agricultores familiares de associações, cooperativas e comunidades agrícolas; além de técnicos, expositores e estudantes de escolas agrícolas do entorno de Palmas e outras regiões do Estado.

Atividades

Na feira, os visitantes poderão participar de diversas atividades, como mostras e comercialização de máquinas e equipamentos; implementos agrícolas, animais de grande e pequeno porte, serviços agropecuários, cursos, clínicas, palestras dinâmicas de máquinas, vitrines tecnológicas e exposição de produtos da agricultura familiar.

“A Agrotins, como todos os anos, surpreende com a movimentação dos expositores nos preparos dos estandes e dos galpões de exposição. A feira mais uma vez vai mostrar o grande potencial que representa para o agronegócio tocantinense”, destacou o diretor de Agrotecnologia, Tecnologias Sociais e Biodiversidade da Seagro e um dos organizadores da feira, Fernando Garcia.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agro, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais.