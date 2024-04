Aleto divulga local de provas do concurso público

da redação

Estão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) desta terça-feira, 9, a relação dos locais de provas do concurso público. O certame será realizado no próximo sábado, 13, das 13 às 18 horas; e no domingo, 14, das 8 às 12 horas e das 14 às 19 horas.

Os horários e locais exatos também estão disponíveis para conferência na página individual de cada candidato, por meio do link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/aleto.

O concurso público da Aleto teve 29.804 inscrições homologadas para 107 vagas em 33 áreas de atuação, incluídos cargos de técnico e analista legislativo, de nível médio e superior, respectivamente, além das carreiras específicas de policial legislativo e de procurador jurídico.

Para a aplicação das provas, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) mobilizou 34 unidades de ensino nas nove cidades nas quais serão realizadas as provas objetivas e discursivas neste final de semana: Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Palmas e Tocantinópolis.

Provas por áreas

A prova objetiva para os candidatos ao cargo de procurador jurídico será aplicada no dia 13 de abril, das 13 às 18 horas; e a prova discursiva, no dia 14 de abril, das 8 às 12 horas.

Já para os candidatos aos cargos de técnico legislativo (nível médio), nas áreas de assistência administrativa; audioeditoração; cinegrafia; fotografia; tradução e intepretação de Libras; e técnicas em áudio; em enfermagem; em segurança do trabalho; e em design gráfico; além de policial legislativo II, as provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de abril, das 8 às 12 horas.

Também no dia 14 de abril, só que das 14 às 19 horas, serão aplicadas as provas objetivas para os candidatos aos cargos de analista legislativo (nível superior), nas áreas de administração; auditoria e controle externo; ciências contábeis; ciências econômicas; cerimonial; direito; enfermagem; análise de sistema; análise de suporte de informática; suporte técnico em informática; desenvolvimento de sistema; web designer; jornalismo; medicina; pedagogia; psicologia; publicidade; relações públicas; revisão; engenharia; arquitetura; e técnico jurídico. Especificamente para as áreas de revisão, jornalismo e técnico jurídico, juntamente com as provas objetivas também serão aplicadas as provas de redação.