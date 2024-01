Ator natural de Gurupi falece após processo de recuperação cirúrgica

da redação

O ator tocantinense Saulo Michel Christian Guedes Cordeiro, faleceu no último sábado (28), aos 41 anos, em Palmas, devido a complicações durante o processo de recuperação de uma cirurgia.

Pai de duas filhas, Laura e Helena, Saulo era natural do município de Gurupi e vice-presidente da Cia de Teatro Art’Sacra, que realiza há quase 20 anos o espetáculo da Paixão de Cristo, parte fundamental do calendário cultural de Palmas. A companhia foi fundada em 16 de maio de 2005 por um grupo de jovens apaixonados pelo teatro.

O Governo do Tocantins, através da Secretaria da Cultura do Estado do Tocantins (Secult), manifestou seu profundo pesar pelo falecimento do ator. “Por todo seu legado de dedicação e contribuição ao setor das artes cênicas do Tocantins, nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de dor”, escreveu.

A Federação Tocantinense de Artes Cênicas (Fetac) também lamentou a partida de Saulo. “Lamentamos informar o falecimento do ator e vice- presidente do Grupo ArSacra, Saulo Michel, pioneiro da Paixão de Cristo que se realiza anualmente em Palmas. A Fetac em nome de seus filiados está em LUTO. E nesse momento de dor nos solidarizamos com todos os familiares e amigos e expressamos nossas mais sinceras condolências pela perda”, assina o presidente da Fetac, Kaká Nogueira.