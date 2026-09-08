Bradesco assume gestão da folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Tocantins

Banco venceu licitação para gerenciar contas de mais de dois mil e seiscentos servidores e magistrados

Por Redação

O Bradesco foi o vencedor do processo licitatório e será o novo responsável pela folha de pagamento dos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Tocantins. Com isso, o banco ampliará sua carteira de clientes, gerenciando mais de duas mil e seiscentas contas de servidores e magistrados no Estado do Tocantins.

As contas devem ser abertas por meio do aplicativo Bradesco, disponível 24 horas por dia. Basta acessar o App, informar o CPF e realizar a biometria facial. Caso necessário, será solicitado o escaneamento do documento de identidade (RG, CNH ou Registro Nacional de Estrangeiros).

Para apoiar o processo de transição e prestar atendimento aos servidores e magistrados, haverá uma equipe dedicada de gerentes em Palmas, onde está concentrado o maior número de servidores e magistrados do Poder Judiciário. O atendimento presencial será realizado no Palácio da Justiça Rio Tocantins, localizado na Praça dos Girassóis, s/n, Centro, Palmas (TO), entre os dias 9 e 18 de setembro, das 9h às 17h. O prazo para abertura de conta segue até 30 de setembro.

Nas demais comarcas e municípios, o atendimento presencial poderá ser alinhado e agendado diretamente com as agências indicadas para cada região, conforme a necessidade. As informações sobre as agências de referência, bem como orientações adicionais relacionadas ao processo, estarão disponíveis nos canais oficiais de comunicação da área de Gestão de Pessoas do TJTO.

Os servidores que já possuem conta ativa no Bradesco podem acessar o site www.agendabanco.com.br e informar os dados de sua agência e conta para o crédito salarial.

O Bradesco oferece benefícios exclusivos aos servidores, como conta corrente sem tarifa, cartão de crédito sem anuidade, crédito consignado em até 144 meses, financiamento imobiliário com até 90% do valor do imóvel, entre outras soluções financeiras.

Importante: a abertura da conta deverá ser concluída até o final de setembro, garantindo o recebimento da remuneração de outubro pelo Bradesco.