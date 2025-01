Buscas por vítimas da queda da ponte sobre o rio Tocantins podem ser encerradas nesta terça

da redação

A Marinha do Brasil (MB) informou na noite desta segunda-feira (06/01) que caso as buscas pelas últimas três pessoas desaparecidas após o desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek não resulte na localização delas, nesta terça (7), a operação de resgate atingirá seu limite-operacional e, assim, os trabalhos serão suspensos.

Segundo a Marinha, desde o dia 5 de janeiro, a força-tarefa realizou uma nova varredura minuciosa no leito do Rio Tocantins, abrangendo a área sob a ponte e suas adjacências. As operações contam com a utilização de embarcações, drones subaquáticos e aéreos, além do empenho de uma equipe de 64 mergulhadores especializados, composta por militares da Marinha do Brasil, Corpos de Bombeiros dos estados do Maranhão, Tocantins, Pará, São Paulo e Distrito Federal, com o apoio de empresas como a Petrobras e Transpetro.

Desde o início das operações, a Força-Tarefa concentrou esforços nas áreas com maior probabilidade de localização das vítimas, especialmente nas proximidades dos veículos e escombros. Essa atuação resultou na localização de 14 vítimas fatais, de um total de 17 pessoas desaparecidas, e no resgate de um sobrevivente.

Atualmente, três pessoas seguem desaparecidas. Após a conclusão da primeira fase das buscas, as equipes foram reorganizadas e iniciaram uma nova varredura. Com o inestimável apoio do Consórcio Estreito Energia (CESTE), foi possível obter uma nova janela de mergulho prevista para o dia 7 de janeiro, permitindo a conclusão de um ciclo técnico que elimina quaisquer lacunas nas áreas já exploradas.

Entretanto, a partir do dia 8 de janeiro, será necessário realizar a abertura das comportas da barragem da Usina Hidrelétrica de Estreito, em razão do aumento do nível do reservatório e do regime de chuvas na região. Essa medida é indispensável para garantir a segurança da usina e das comunidades que vivem em seu entorno.

Dessa forma, caso as buscas realizadas até o final desta terça, dia 7, não apresentem novos indícios que possibilitem a localização dos últimos desaparecidos, a operação atingirá seu limite técnico-operacional. Em tal cenário, as operações serão suspensas, com a possibilidade de serem retomadas tempestivamente, caso surjam novas informações concretas que contribuam para a localização das vítimas.

Após a suspensão das buscas, a Marinha seguirá na área desempenhando as funções e atribuições conferidas à Autoridade Marítima, como a fiscalização da operação de balsas e demais embarcações, focando na proteção da vida humana, na segurança da navegação e na prevenção da poluição hídrica.

A Marinha do Brasil ressaltou ainda que se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e coloca, à disposição do cidadão, os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185), da Capitania dos Portos do Maranhão, 0800-098-8432 e (98) 2107-0121, e da Agência Fluvial de Imperatriz, (99) 3525-3391, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa comprometer a salvaguarda da vida humana nas vias navegáveis ou que represente risco de poluição ambiental.