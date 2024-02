Casos de dengue aumentam no Tocantins em 2024

O monitor ainda indica que há uma morte por suspeita de dengue em investigação. O óbito foi confirmado no município de Brejinho de Nazaré.

Os números estão mais baixos que no mesmo período de 2023. A queda na variação com os dados do ano passado é de 51,2%, quando foram notificados 3.331. Para as confirmações o percentual é maior, já que foram 457 diagnósticos nas primeiras cinco semanas epidemiológicas, uma queda de 88%.