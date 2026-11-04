Comissão de transição do governo tem primeira reunião de alinhamento para diagnóstico da máquina pública

A equipe responsável pela transição do governo eleito de Vicentinho Júnior realizou, nesta quarta-feira, 4, a primeira reunião de trabalho entre parte dos secretários indicados e a Comissão de Transição. Com caráter preparatório, o encontro antecede a publicação do decreto que oficializará o processo, prevista para esta quarta-feira.

Por Redação

À frente da comissão, Neto Aires, indicado como secretário de governo, ressaltou que esta etapa exige organização, responsabilidade e compromisso com os tocantinenses. A prioridade é conhecer a realidade administrativa do estado, compreender o funcionamento dos órgãos e reunir informações que permitam uma passagem de gestão planejada, sem comprometer a prestação dos serviços à população.

“Nosso primeiro compromisso é com a população. Estamos começando esse trabalho para entender como o governo está organizado, conhecer a realidade de cada área e preparar uma mudança responsável. Queremos que essa passagem aconteça com o menor impacto possível para os cidadãos, garantindo que os serviços públicos continuem funcionando normalmente”, afirmou Neto Aires.

Após a publicação do decreto, a comissão dará continuidade ao levantamento de informações e à análise da estrutura administrativa estadual. O trabalho deverá identificar a situação dos órgãos, mapear os principais desafios de cada setor e reunir os elementos necessários para subsidiar o início da próxima gestão.