Deputado Eduardo Fortes lidera iniciativas em defesa dos animais

da redação

Nesta terça-feira, 16, o hall da Assembleia Legislativa foi palco da segunda edição da Feira de Adoção Animal, promovida pelo deputado estadual Eduardo Fortes.

“Demonstrando seu compromisso com a causa animal, o deputado reuniu ONGs e protetores para discutir pautas e demandas essenciais, ele tem sido a nossa voz aqui na Assembleia”, ressaltou a protetora de animais, Evelyn da Frota.

O presidente da Assembleia, o deputado Amélio Cayres, destacou que a Casa de Leis está com as portas abertas para as ONGs que resgatam e cuidam dos animais em situação de rua. “É um prazer receber vocês aqui, essa é uma causa nobre e estamos aqui para ouvir todas as demandas”, disse.

O deputado Eduardo Fortes tem se destacado por seu trabalho em prol dos animais. Em apenas um ano de mandato, ele conseguiu aprovar três leis para a causa animal. Uma delas é a Lei que institui o Dia da Adoção Animal, celebrado no dia 19 de abril, uma conquista que fortalece a conscientização sobre a importância da adoção responsável.

“Tenho feito essa ponte entre a sociedade civil e o poder legislativo, garantindo que as vozes dos defensores de animais sejam ouvidas nas políticas públicas”, revelou o deputado Eduardo Fortes.