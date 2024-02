Detento é aprovado em 1º lugar no curso de Matemática na UFT

da redação

A Unidade Penal de Arraias tem uma trajetória de sucesso voltada à educação de pessoas privadas de liberdade, como a de mais um custodiado que foi aprovado em 1º lugar no curso de Licenciatura em Matemática na UFT – campus Arraias, concorrendo na vaga de ampla concorrência.

L.M.S é um dos doze custodiados que concorreram a vagas nos cursos de Pedagogia, Matemática e Direito na UFT pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), e os demais aguardam pela lista de espera.

Segundo o chefe da Unidade Penal Regional, o policial penal, Fernando Fernandes, “possibilitar que os reeducandos tenham acesso à educação, garante a reintegração social, haja vista o ensino superior ser uma porta de entrada para uma nova oportunidade de mudança de vida”.

Ele ressalta ainda que o resultado é fruto do trabalho diário das parcerias entre a Seciju, as Secretarias de Educação e o Sistema Penal, que adere ao Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL), e só neste ano inscreveu 25 custodiados, dos quais, 10 concorreram na modalidade treineiros.

Para o futuro calouro da UFT que somente em 2019 concluiu o ensino médio na Unidade Penal, por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), o sonho de cursar uma faculdade parecia impossível.

“Comecei fazendo artesanato, em seguida veio a remição pela leitura que me fez abrir a mente e a prova do Enem foi para mim uma nova experiência e o resultado, confesso que foi melhor do que eu esperava. Receber a notícia da aprovação por minha mãe foi o melhor e poder observar o sorriso orgulhoso no rosto dela”, disse.

L.M.S ainda completa que, mesmo privado de liberdade, pode dizer que teve a oportunidade de ver renascer um sonho que nunca deveria morrer em ninguém.