Em Dueré, Ruraltins promove ação sobre importância do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar 

da redação

Nesta sexta-feira (09), o Ruraltins de Gurupi, representado pelo Supervisor Regional Wilderson Furtado e sua equipe técnica composta por Josiane, Lúcia, Pamyluik, Rafael e Valquirane, marcou presença na Associação Boa Esperança, localizada no município de Dueré. O convite partiu do Presidente da Associação, Waldomiro Amorim, e da Diretora do SINE de Gurupi, Zenaide Costa, para discutir questões cruciais relacionadas à agricultura familiar.

O foco principal do encontro foi ressaltar a importância do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) como ferramenta fundamental para o acesso às linhas de crédito e às políticas públicas disponíveis para os produtores rurais. Em um cenário onde o apoio financeiro é essencial para o desenvolvimento sustentável das atividades agrícolas, o CAF se destaca como um instrumento que viabiliza o acesso a recursos cruciais.

Durante a reunião, foram apresentadas diversas linhas de crédito disponíveis para os produtores rurais, com destaque para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o FOMENTO, este último sendo uma linha exclusiva oferecida pelo Banco do Estado do Tocantins. Tais iniciativas visam não apenas impulsionar a produção agrícola, mas também promover a inclusão financeira e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais.

Além do aspecto financeiro, foram discutidas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que desempenha um papel crucial ao adquirir o excedente da produção dos pequenos produtores para doação a entidades públicas e filantrópicas. Essa iniciativa não apenas fortalece a economia local, mas também contribui para o combate à fome e à insegurança alimentar em âmbito regional.

O evento contou com a presença do Presidente da Associação do tucum, Dorival, e do líder Dida Moreira, ambos representantes atuantes da comunidade local.

Em suas palavras, o Supervisor Regional Wilderson Furtado expressou sua gratidão ao governador Wanderley Barbosa e ao vice-governador Laurez Moreira, destacando o apoio crucial que têm oferecido à agricultura familiar. “O olhar clínico e o suporte fornecido por eles têm sido fundamentais para garantir que nossos produtores sejam bem assistidos e tenham as condições necessárias para prosperar”, enfatizou Furtado.