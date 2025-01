Em Paranã, Defesa Civil alerta aumento nos níveis dos rios Palma e Paranã

da redação

Os moradores de Paranã, no sul do Tocantins, precisam ficar atentos pois os níveis da água dos rios Palma e Paranã podem aumentar com a chuva prevista para a região. Os temporais devem atingir a cidade pelo menos até o dia 20 de janeiro.

A Coordenação de Proteção e Defesa Civil do município emitiu um comunicado com a previsão de elevação dos dois rios por meio das redes sociais.

Conforme o órgão, é preciso tomar cuidados tanto para quem está nas margens, seja moradores ou turistas que estejam visitando a cidade, quanto para quem precisa atravessar os afluentes. O maior alerta é para que as pessoas não tomem banho nas águas nesse período.

Confira:

Evite navegar sem coletes salva-vidas;

Evite tomar banho nos rios;

Não realize atividades de pesca;

Ribeirinhos devem buscar locais mais altos e seguros.

De acordo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no período alertado pela Defesa Civil o tempo deve ter muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O volume de chuvas deve ficar entre 60 e 100 milímetros.