Falece em Goiânia, patriarca da família Stival, Oswaldo Stival

da redação

O patriarca da família Stival, Osvaldo Stival faleceu neste domingo, 07, em Goiânia. Vários políticos, familiares, como o filho Oswaldo Stival Júnior, lamentaram a perda do líder empresarial e familiar.

Trajetória

Em 1980, Oswaldo Stival iniciou suas atividades de agropecuarista e industrial na região Norte de Goiás, nos municípios de Gurupi e Araguaçu, hoje Sul do Tocantins. No período de 1988 a 1992 foi prefeito do Município de Nova Veneza. No dia 10 de outubro de 1991 foi condecorado com a Ordem do Mérito Consular do Governo de Pernambuco. No ano de 1995, Oswaldo Stival, marcou sua história em Gurupi participando da reabertura do Frigorífico de Gurupi e hoje é cooperado na Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi Tocantins (Cooperfrigu).

No ano de 2000 foi eleito mais uma vez prefeito do Município de Nova Veneza, Goiás, criando o “Festival Italiano de Gastronomia e Cultura” que abrangia todo Centro-norte do Brasil, resgatando a origem italiana do Município.

No dia 17 de março de 2006, Oswaldo Stival foi condecorado com a Ordem do Mérito Anhanguera do Governo de Goiás e no dia 31 de maio de 2012 recebeu a Condecoração, pelo Governo Italiano, com a Comenda da Ordem da Estrela da Solidariedade pelas mãos do Embaixador da Itália.

Em sessão solene em 17 de dezembro de 2012 na Câmara de Vereadores de Gurupi, o agropecuarista e industrial Oswaldo Stival, foi homenageado com o Título Honorífico de Cidadão Gurupiense. O evento foi prestigiado pela família Stival, por autoridades e pela comunidade.

Pioneiro no Estado do Tocantins como agropecuarista e industrial, desde o então norte de Goiás nos municípios de Araguaçu e Gurupi, hoje sul do Tocantins. Oswaldo Stival é pai dos empresários Oswaldo Stival Junior, José João Stival e Edwaldo Peixoto Stival, diretores da Cooperfrigu, que atualmente gera cerca de 800 empregos diretos e exporta para mais de 170 países. O empresário Oswaldo Stival foi homenageado em virtude do papel desempenhado no desenvolvimento social e até mesmo econômico da Capital da Amizade.