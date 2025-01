Governador Wanderlei encontra com dono da Pipes e buscam solução para travessia entre TO e MA

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, viajou até Carolina (MA), nesta quinta-feira (2), onde se reuniu com o empresário Pedro Iran, proprietário da empresa Pipes, para discutir uma solução emergencial de transporte por balsas no trecho entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, na BR-226.

Na ocasião, o empresário explicou ao governador as dificuldades logísticas para enviar uma balsa de grande porte ao local, prevendo a chegada em até 20 dias, e destacou os desafios do tempo chuvoso e dos feriados.

O governador ressaltou que a colaboração entre governos estadual e federal é crucial para resolver questões burocráticas rapidamente.