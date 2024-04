Governo do Tocantins participa da 8ª Agrosudeste com Pavilhão da Mineração

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Mineração do Tocantins (AMETO), inaugura no dia 10 de abril, o Pavilhão da Mineração, como parte da programação da 8ª Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins (Agrosudeste), que acontecerá entre os dias 10 e 13 de abril, no município de Almas, a 305 km de Palmas.

O Pavilhão da Mineração contará com empresas do setor de calcário e fosfato, importantes para produção de fertilizantes. Assim como, haverá também empresas da área da transição energética e pedras preciosas.

De acordo com o Presidente da AMETO, General Marco Martin, durante a inauguração do Pavilhão da Mineração, serão assinados três acordos de cooperação que irão impulsionar o setor. O primeiro acordo, será entre Governo do Estado do Tocantins e a Agência Nacional de Mineração (ANM). O segundo acordo é entre a AMETO e a Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins) e o terceiro acordo, será entre AMETO e Secretaria dos Esportes e Juventude.

Sobre os Acordos:

1 – Acordo de Cooperação entre Governo do Estado do Tocantins e a Agência Nacional de Mineração (ANM)

Visa aumentar o desenvolvimento econômico por meio da regulamentação e a fiscalização da atividade minerária no Estado por meio da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Além, de fortalecer a AMETO na sua missão primordial de regular o setor no âmbito do Estado do Tocantins.

2 – Acordo de Cooperação entre Agência de Mineração do Tocantins (AMETO) e a Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins).

Objetiva a liberação do acesso ao sistema de conveniadas dentro do Portal SIMPLIFICA TOCANTINS, conforme solicitação e disponibilidade técnica, em especial as pessoas jurídicas cadastradas para atuação em mineração e/ou atividade minerária.

3 – Acordo de Cooperação entre Agência de Mineração do Tocantins (AMETO) e a Secretaria de Esportes e Juventude.

Será lançada a competição esportiva intitulada: Corrida do Ouro que visa fortalecer a mineração através do esporte para resgatar a história do Estado do Tocantins por meio da atividade esportiva, que possui intrinsecamente na sua história de criação a exploração de minérios.

Programação do Pavilhão

O Pavilhão da Mineração contará com uma estrutura que compõe 8 stands, com apresentação dos potenciais minerais da região, expositores de amostragem de minérios, workshop com especialistas da área e empresas mineradoras da região.

No Pavilhão da Mineração, o visitante irá conhecer as joias artesanais em ouro fabricadas em Natividade, exposição de empresas de calcário, mineração e fertilizantes produzidos na região, além de apresentações sobre os potenciais da transição energética.

Sobre a Agrosudeste:

A Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins (Agrosudeste) é considerada o maior evento da região sudeste e se tornou a 2ª maior do Estado. Em 2024, o evento reunirá mais de 60 expositores voltados ao ramo da mineração, do agronegócio e instituições financeiras. A expectativa desta edição é receber um público de 18 mil pessoas, movimentando mais de R$ 50 milhões em negócios, entre os dias 10 a 13 de abril.