Hospital de Pequeno Porte em Marianópolis vai beneficiar pessoas da região do Vale do Araguaia

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou neste domingo, 9, da inauguração do Hospital Municipal de Pequeno Porte (HPP) Rui Pádua Vilela, em Marianópolis. A obra contou com recursos no valor de R$ 800 mil encaminhados pelo Estado, para a compra de equipamentos para a unidade de saúde. O hospital irá beneficiar tocantinenses que residem na cidade e também, demais municípios próximos à região.

Antes da obra, o hospital funcionava como Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade. Agora, com a estrutura ampliada, esse passa também a realizar pequenas cirurgias eletivas e demais procedimentos cabíveis a um hospital de pequeno porte. “É aqui que nós vamos salvar vidas, que vamos socorrer as famílias de Marianópolis que procuram por ajuda nos momentos difíceis. É um orgulho pra nós celebrar a entrega dessa obra, vamos fazer cirurgias aqui juntos. Momentos como esse representam a soma dos esforços de todos nós”, comentou o governador Wanderlei Barbosa.

A inauguração também contou com a presença da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero.

Além do recurso enviado para a infraestrutura do Hospital, o Governo do Tocantins também já viabilizou aproximadamente R$ 8 milhões, para a realização de 4.800 cirurgias eletivas nos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal Vale do Araguaia, que reúne cidades da região do Cantão, como Marianópolis. “Hoje entregamos uma importante obra que irá beneficiar muito os moradores da nossa cidade. Sou grato pela vinda do governador Wanderlei Barbosa, que é o primeiro governador a visitar Marianópolis e também, por ser alguém que gosta de gente e trabalhar pelo povo”, pontuou o prefeito Isaias Piagem, ao agradecer a presença do Governador.

Edson Araújo é morador da cidade e comemora a entrega do HPP, durante a solenidade. “Antes nosso hospital de referência era o de Paraíso, agora vamos poder ter acesso à saúde mais rápido e sem precisarmos nos locomover tanto”, frisou o morador de Marianópolis.

O Consórcio

O Consórcio Intermunicipal em Saúde do Tocantins teve início em 2021, a partir das reuniões dos prefeitos da Região Cantão, para promover benefícios para a população dos municípios de Araguacema, Abreulândia, Barrolândia, Cristalândia, Caseara, Chapada de Areia, Divinópolis, Dois Irmãos, Lagoa da Confusão, Marianópolis, Monte Santo, Pugmil, Pium e de Nova Rosalândia. A partir disso foi iniciado o Consórcio Intermunicipal em Saúde do Vale do Araguaia, contemplando os 14 municípios e beneficiando mais de 100 mil pessoas.