Igreja Católica no Tocantins é contemplada com dois caminhões por Vicentinho Júnior

da redação

Duas associações ligadas à Igreja Católica, com atuação em Dianópolis e Palmas, receberam nesta quarta-feira (4/11) dois caminhões destinados ao transporte da produção agrícola e ao apoio de atividades sociais e comunitárias. Os veículos, do tipo trucado e da marca Mercedes-Benz, foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares do deputado federal e governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior (PSDB), por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Mesmo após a vitória nas eleições de outubro, Vicentinho Júnior continua exercendo o mandato de deputado federal e acompanhando a execução de emendas destinadas ao Tocantins. O parlamentar deverá deixar a Câmara dos Deputados ao tomar posse como governador, em 6 de janeiro de 2027.

Durante a entrega, o governador eleito destacou que os veículos representam o cumprimento de compromissos assumidos com as comunidades beneficiadas.

“Fiz esses compromissos com as nossas comunidades e hoje tenho a satisfação de entregar dois caminhões que vão servir por muito tempo ao trabalho magnífico que a Igreja Católica realiza em nosso estado”, afirmou.

Apoio à agricultura familiar em Dianópolis

Um dos caminhões foi destinado à Associação de Evangelização Mensagem Nova (AEMN), de Dianópolis, instituição ligada à Romaria da Sucupira.

Segundo Vicentinho Júnior, o compromisso foi assumido durante uma visita à comunidade, ao lado do padre Eldinei Carneiro, diante da necessidade de melhorar as condições de transporte dos pequenos produtores rurais.

O veículo deverá ser utilizado principalmente no escoamento da produção da agricultura familiar, facilitando o transporte de produtos e contribuindo para a geração de renda das famílias atendidas.

“Agora teremos um meio de transportar a produção e ajudar essas famílias a gerar renda. Nosso sentimento é de gratidão ao deputado federal Vicentinho Júnior por ter assumido esse compromisso e tornado essa conquista possível”, destacou o padre Eldinei.