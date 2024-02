Lançado livro comemorativo de 35 anos da Aleto

da redação

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) lançou nesta terça-feira, 6, o livro comemorativo dos 35 anos desta Casa de Leis, durante encontro de boas-vindas dos parlamentares e representantes dos demais poderes e órgãos de controle. A solenidade aconteceu na sala de reuniões da Presidência e antecedeu a abertura dos trabalhos do 1º biênio da 10ª Legislatura (2024/2025).

O livro “Assembleia Legislativa 35 anos” é uma versão atualizada, revisada e ampliada da versão original, publicada em 2014, com o registro da história da Aleto, desde a sua instalação, em 1989, com a criação do Estado do Tocantins, um ano antes.

A publicação traz textos que destacam os principais projetos executados pela Aleto; o perfil de cada deputado, incluindo os presidentes do Parlamento; funcionamento e papel da Casa; descrição de todas as legislaturas e espaço com perfil dos governadores do Tocantins, desde Siqueira Campos até Wanderlei Barbosa.

Em sua mensagem de boas-vindas, o presidente da Aleto, Amélio Cayres (Republicanos), disse que, embora 2024 seja um ano eleitoral, pretende manter o ritmo dos trabalhos da Casa. “Apesar do ano atípico, nosso propósito continua em manter a harmonia e a relação institucional entre todos os poderes. Essa é a base da boa gestão, e a Casa continua à disposição para discutir os interesses da população neste ano, independentemente de qualquer coisa”, afirmou.

Assembleia 35 anos

Editado com o acompanhamento e direção da Diretoria de Área e Comunicação (Dicom), a obra foi redigida por profissionais da Casa e conta com imagens de arquivo e atuais do acervo fotográfico da Aleto.

O jornalista e escritor Penaforte Dias, que coordenou a edição do livro, ressaltou que os fatos reportados no livro foram apurados com base em documentos da própria Casa, em depoimentos de servidores e familiares, além de parlamentares que fizeram parte da história, e no registro que a imprensa fez dos primeiros anos de constituição do Estado, principalmente publicados no Jornal do Tocantins, O Jornal e jornal Primeira Página.

“Contamos essa história sem nenhum critério ideológico, somente baseada nos fatos”, reforçou o jornalista.

Presenças

Estiveram representando os poderes e órgãos de controle social, o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PDT), representando o Governo do Tocantins; a diretora adjunta da Escola da Magistratura do Tocantins, desembargadora Ângela Haonat, representando o Tribunal de Justiça do Tocantins; o subprocurador Geral de Justiça, Marcelo Ulisses Sampaio, representando o Ministério Público do Tocantins; a defensora Pública Geral, Estellamaris Postal; o presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro André Luiz Matos Gonçalves; e o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes.