Léo Cândido assume diretoria de conteúdo da TV Norte Tocantins

da redação

A TV Norte Tocantins, afiliada do SBT, anunciou nesta terça-feira (30/01) que o jornalista Léo Cândido, apresentador do programa “Povo na TV”, assumirá a direção de conteúdo da emissora, a partir de fevereiro de 2024. O jornalista anteriormente estava no cargo de diretor de jornalismo.

A mudança na liderança ocorre em decorrência da promoção da jornalista Mariana Ferreira, agora encarregada de atividades em Brasília, a capital federal. A formalização do convite ocorreu recentemente na sede do Grupo Norte de Comunicação, em Manaus, capital do Amazonas.

Léo Cândido, que integra o quadro de colaboradores da empresa há cerca de um ano, participou, junto aos gestores do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Brasília, de uma importante convenção nacional para alinhamento de ações conjuntas das praças. Eudson Almendra, diretor da TV Norte Tocantins, reiterou sua confiança no potencial do jornalista para liderar a equipe.