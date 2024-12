Moradores da região alertaram perigo da ponte ceder na divisa com Tocantins/Maranhão

Na tarde deste domingo (22), um vão da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), desabou, deixando moradores e motoristas alarmados. A estrutura já havia sendo alertada por pessoas que trafegavam na região sobre o real perigo da ponte ceder. Um morador chegou a gravar um vídeo do local alertando os riscos, apontando problemas estruturais visíveis e a falta de manutenção adequada.

Veja o vídeo:

“A gente já sabia que era questão de tempo até acontecer algo assim. Sempre que passávamos por ali, dava medo”, afirmou um comerciante local. Com o desabamento, o tráfego na região foi interrompido, gerando transtornos para quem depende da ponte para deslocamento entre os estados do Tocantins e Maranhão.