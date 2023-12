Motociclista tem tronco atravessado no peito após acidente no norte do TO

da redação

Um jovem de 20 anos sofreu um grave acidente de moto em Praia Norte, região norte de Tocantins. Parentes informaram que ele perdeu o controle em uma curva, caiu do veículo e acabou sendo atravessado por um tronco que estava na estrada. O caso foi registrado no domingo (24).

De acordo com uma pessoa da família, antes do acidente, Igor Silva de Oliveira e a família estavam na casa de uma tia no povoado Folha Seca, em confraternização. Por volta das 17h ele saiu em direção ao povoado Brasilino. No caminho existe uma curva fechada e a família acredita que ele poderia estar alta velocidade quando perdeu o controle da moto.

Um tronco que estava na estrada atravessou o peito do jovem e a moto foi parar distante da vítima. Pessoas que presenciaram o acidente avisaram os parentes de Igor. Um dos familiares do jovem teria usado uma motosserra para conseguir cortar a madeira e levá-lo para o hospital da cidade.

Ele passou por uma cirurgia ainda no domingo. Na tarde desta terça-feira (26), Igor voltou para a sala de cirurgia, no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG).