MPE se posiciona contra habeas corpus de Mauro Carlesse; decisão está sob análise do TJTO

da redação

O Ministério Público Estadual (MPE) apresentou parecer contrário ao habeas corpus protocolado pela defesa do ex-governador Mauro Carlesse no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). Carlesse encontra-se preso preventivamente após investigações apontarem a possível existência de um plano de fuga para fora do país.

A defesa do ex-governador, que nega as acusações, argumenta que a prisão é desnecessária e busca sua liberdade por meio do habeas corpus. No entanto, o MPE sustenta que os elementos apresentados até o momento justificam a manutenção da prisão preventiva.

O habeas corpus aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça, que deverá analisar os argumentos da defesa e do MPE antes de tomar uma decisão. O caso segue atraindo atenção pela relevância política e pela gravidade das acusações.

Fonte: Luiz Armando