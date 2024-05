Nova Lei batiza ponte sobre o Lago de Palmas em homenagem ao ex-governador Siqueira Campos

Da redação

Uma importante mudança na paisagem e na história tocantinense foi oficializada com a sanção da nova Lei que denomina a Ponte sobre o Lago de Palmas como Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos. A iniciativa, proposta pelo Deputado Estadual Eduardo Fortes, recebeu aprovação unânime na Assembleia Legislativa do Estado e foi sancionada pelo Governo Estadual, marcando uma homenagem singular ao legado do ex-governador José Wilson Siqueira Campos.

Localizada na Rodovia TO-080, no trecho que conecta os municípios de Palmas a Paraíso do Tocantins, a ponte se tornou um marco emblemático não apenas da infraestrutura viária, mas também da trajetória política e do desenvolvimento do Estado.