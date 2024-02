Nova pesquisa aponta governador Wanderlei como o segundo mais bem avaliado do Brasil

da redação

O governador Wanderlei Barbosa, do Republicanos, continua a se destacar como um dos gestores mais bem avaliados do país, conforme revelado por uma recente pesquisa encomendada pelo Palácio do Planalto. O levantamento, promovido pelo Instituto de Pesquisas em Reputação e Imagem em parceria com a empresa FSB, revelou que Barbosa alcançou uma taxa impressionante de 62% de avaliações de ótimo e bom.

Os resultados da pesquisa posicionam Wanderlei Barbosa como o segundo governador mais bem avaliado do Brasil, ficando atrás apenas do gestor do Pará, Helder Barbalho (MDB), que obteve 69% de aprovação. A performance de Barbosa supera a de outros líderes estaduais de destaque, como Renato Casagrande (PSD), do Espírito Santo; Antonio Denarium (UB), de Roraima; e João Azevedo (PSB), da Paraíba, todos com 55% de aprovação.