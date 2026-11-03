Novo secretário, Valdemar Júnior promete ouvir professores e buscar referências de outros estados para melhorar educação no Tocantins

da redação

Anunciado pelo governador eleito Vicentinho Júnior (PSDB) como futuro secretário de Estado da Educação, o deputado estadual Valdemar Júnior (MDB) afirmou que pretende construir as mudanças na rede estadual de ensino com a participação de professores, estudantes, servidores e parlamentares. O anúncio foi feito nesta terça-feira (3), durante a apresentação da equipe de governo, em Palmas. Valdemar assumirá a secretaria em janeiro de 2027.

O futuro secretário afirmou que o plano de governo elaborado durante a campanha, a partir de visitas aos 139 municípios tocantinenses, será a principal referência para o trabalho, mas poderá receber novas propostas. Ele também destacou a intenção de conhecer experiências educacionais de outros estados e países para avaliar iniciativas que possam ser aplicadas no Tocantins. Raimundo Nonato foi anunciado como secretário-executivo da Educação. Segundo Valdemar, o trabalho será construído por meio do diálogo e da participação de diferentes setores ligados ao ensino.