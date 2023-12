Novos radares reforçam fiscalização na BR-153 em Goiás e Tocantins

Oitenta radares começaram a operar desde o final do mês de novembro em trechos das BRs-153, 050 e 414 entre Anápolis e Aliança do Tocantins. Segundo a Ecovias do Araguaia, ao todo são 80 radares, sendo 56 deles operando na velocidade máxima de 80km/h e outros 9 operando com limite de 100km/h para veículos leves, dependendo do trecho onde foram instalados e de acordo com o limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A concessionária, que administra os trechos, explica que as imagens são enviadas para uma central terceirizada pela Ecovias. Depois de pegar as informações, os dados são enviados para a PRF, que emite as multas.

“Os equipamentos vão ajudar a monitorar e trazer segurança para as estradas do Centro-Norte de Goiás até o Tocantins. Quem vai pegar a estrada deve estar atento e respeitar a legislação”, disse o inspetor da PRF, Newton Morais.

O inspetor confirmou também que, por causa de uma mudança na legislação de trânsito, não são mais colocadas placas avisando o motorista da proximidade dos radares. “É preciso estar atento, pois as placas com o limite de velocidade só serão colocadas próximo aos equipamentos.”