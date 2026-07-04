Obra de R$ 33 milhões em Formoso do Araguaia amplia irrigação e beneficia 28 mil hectares no Tocantins

da redação
Uma estrutura responsável pelo abastecimento de cerca de 28 mil hectares irrigáveis no maior polo de agricultura irrigada do Tocantins passou por uma revitalização de R$ 33,35 milhões. A entrega parcial das obras da Barragem Taboca, no Eixo I do Projeto Rio Formoso, foi realizada nesta sexta-feira (03/07), em Formoso do Araguaia.
Construída há aproximadamente 40 anos, a barragem é considerada estratégica para a produção agrícola do sudoeste do estado. A estrutura abastece áreas utilizadas no cultivo de arroz, soja, milho, feijão e melancia, contribuindo diretamente para a manutenção das atividades rurais e da economia regional.
A intervenção foi executada para ampliar a segurança operacional da barragem e adequar a estrutura às exigências previstas na Política Nacional de Segurança de Barragens. As obras foram iniciadas em julho de 2025 e receberam recursos provenientes de parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), por meio de emenda parlamentar, além de contrapartida do Governo do Tocantins.
Durante a entrega, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que a revitalização atende a uma demanda antiga dos produtores que dependem do Projeto Rio Formoso.
“A revitalização da barragem amplia a capacidade de irrigação, garante mais segurança hídrica e atende a uma demanda histórica do Projeto Rio Formoso, essencial para a economia do estado”, declarou.
O secretário estadual das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional, Ítalo Ricardo Cavalcante, destacou que a intervenção busca reduzir riscos e assegurar a continuidade da produção na região.
“Hoje entregamos muito mais do que uma obra de engenharia. Entregamos segurança, desenvolvimento e planejamento para as pessoas que vivem e produzem nesta região”, afirmou.
Estrutura sustenta produção em 28 mil hectares
Implantado entre 1979 e 1982, quando o Tocantins ainda integrava o território de Goiás, o Projeto Rio Formoso é um dos principais sistemas públicos de irrigação do estado.
O complexo abrange aproximadamente 28 mil hectares irrigáveis. Durante o período chuvoso, o sistema de irrigação por inundação é utilizado principalmente para o cultivo de arroz. Na estiagem, a subirrigação permite a produção de sementes de soja, além de lavouras de milho, feijão e melancia.
Após quatro décadas de funcionamento, a deterioração da estrutura elevou a necessidade de manutenção e adequação às normas de segurança. A revitalização busca preservar o abastecimento das áreas produtivas e evitar interrupções que poderiam afetar diretamente agricultores, trabalhadores e empresas ligadas à cadeia do agronegócio.
O prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Kawe, ressaltou a dependência econômica do município em relação à agricultura irrigada. “A reestruturação garante mais segurança hídrica e contribui para o crescimento do município, cuja economia é baseada na agricultura. Essa estrutura é fundamental para fortalecer a produção de grãos”, disse.
Município recebe 20 boxes comerciais
Além da barragem, o Governo do Tocantins entregou à Prefeitura de Formoso do Araguaia 20 estruturas metálicas que serão utilizadas na implantação do Centro de Comércio Popular.
Os boxes foram instalados na Avenida Alfredo Correia, na Praça da Quadra da Rodoviária, que também passou por reestruturação. A iniciativa busca oferecer um espaço organizado para pequenos comerciantes e trabalhadores informais.
O projeto é financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico e prevê a instalação de mais de 600 boxes em 36 municípios tocantinenses.
Segundo o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Milton Neris, as estruturas deverão ser destinadas a empreendedores locais para a comercialização de produtos e serviços.
A entrega da barragem e dos boxes ocorreu durante solenidade realizada na Escola Municipal Hermínio Azevedo Soares.