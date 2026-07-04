Obra de R$ 33 milhões em Formoso do Araguaia amplia irrigação e beneficia 28 mil hectares no Tocantins

da redação

Uma estrutura responsável pelo abastecimento de cerca de 28 mil hectares irrigáveis no maior polo de agricultura irrigada do Tocantins passou por uma revitalização de R$ 33,35 milhões. A entrega parcial das obras da Barragem Taboca, no Eixo I do Projeto Rio Formoso, foi realizada nesta sexta-feira (03/07), em Formoso do Araguaia.

Construída há aproximadamente 40 anos, a barragem é considerada estratégica para a produção agrícola do sudoeste do estado. A estrutura abastece áreas utilizadas no cultivo de arroz, soja, milho, feijão e melancia, contribuindo diretamente para a manutenção das atividades rurais e da economia regional.

A intervenção foi executada para ampliar a segurança operacional da barragem e adequar a estrutura às exigências previstas na Política Nacional de Segurança de Barragens. As obras foram iniciadas em julho de 2025 e receberam recursos provenientes de parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), por meio de emenda parlamentar, além de contrapartida do Governo do Tocantins.

Durante a entrega, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que a revitalização atende a uma demanda antiga dos produtores que dependem do Projeto Rio Formoso.

“A revitalização da barragem amplia a capacidade de irrigação, garante mais segurança hídrica e atende a uma demanda histórica do Projeto Rio Formoso, essencial para a economia do estado”, declarou.

O secretário estadual das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional, Ítalo Ricardo Cavalcante, destacou que a intervenção busca reduzir riscos e assegurar a continuidade da produção na região.

“Hoje entregamos muito mais do que uma obra de engenharia. Entregamos segurança, desenvolvimento e planejamento para as pessoas que vivem e produzem nesta região”, afirmou.

Estrutura sustenta produção em 28 mil hectares

Implantado entre 1979 e 1982, quando o Tocantins ainda integrava o território de Goiás, o Projeto Rio Formoso é um dos principais sistemas públicos de irrigação do estado.

O complexo abrange aproximadamente 28 mil hectares irrigáveis. Durante o período chuvoso, o sistema de irrigação por inundação é utilizado principalmente para o cultivo de arroz. Na estiagem, a subirrigação permite a produção de sementes de soja, além de lavouras de milho, feijão e melancia.

Após quatro décadas de funcionamento, a deterioração da estrutura elevou a necessidade de manutenção e adequação às normas de segurança. A revitalização busca preservar o abastecimento das áreas produtivas e evitar interrupções que poderiam afetar diretamente agricultores, trabalhadores e empresas ligadas à cadeia do agronegócio.