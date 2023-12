Operação policial que apura fraudes em licitação afasta prefeita de Caseara, vice e secretários

A prefeitura afirmou, em nota, que está contribuindo com as investigações. A defesa de Idislene Santana afirmou que não houve prisão e aguarda habilitação no processo. A operação é realizada pela 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC). Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura e em endereços dos investigados.

A investigação da Polícia Civil apura contratos para locação de veículos feitos em 2017 pelas secretarias de Saúde e Educação. A polícia acredita que a locadora seja uma empresa fantasma que foi criada em 2016, logo após a prefeita vencer as eleições do seu primeiro mandato.

Os contratos finalizaram em 2021. Há indícios de fraude em licitações, uso de documentos falsos e superfaturamento. Segundo a polícia, a empresa sequer possuía frota suficiente para atender a demanda. Durante o período investigado, foram movimentados mais de R$ 23 milhões.