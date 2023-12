Período natalino: Bombeiros atendem série de ocorrências graves no Tocantins

da redação

O final de semana com as festas natalinas rendeu uma série de ocorrências graves atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. Em todas as Unidades Operacionais, de norte a sul do estado, as equipes foram acionadas diversas vezes e os trabalhos envolveram combates a incêndios prediais, colisões entre veículos e até buscas a desaparecidos e a cadáver.

Entre os dias 22, sexta-feira, e o dia 25, segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar registrou 200 atendimentos a ocorrências. Entre elas, 46 acidentes de trânsito, oito incêndios em edificações, doze resgate de pessoas, um resgate de cadáver, entre outros. Ao todo, 97 pessoas de várias idades se envolveram nos registros.

Dia 22, na TO-040, em Dianópolis, sede da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, uma motocicleta e um carro de passeio se envolveram numa colisão. Três vítimas, todas crianças, foram levadas para o Hospital. Por sorte não houve feridos graves.

No sábado, 23, sede da 4ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, um veículo de passeio capotou na TO-335, a cerca de 50 quilômetros de Colinas do Tocantins. O carro fazia a direção Conceição do Araguaia, por volta das 10h40. O condutor foi identificado como Antônio Flávio Cintra, que inicialmente, foi atendido pela ambulância da Prefeitura de Juarina.

Os bombeiros militares constataram que Antônio tinha um ferimento na parte frontal da cabeça, suspeita de costela quebrada e fratura fechada no braço esquerdo. Ele foi encaminhado pela equipe para o Hospital Regional de Colinas. Informações dão conta de que ele teria perdido o controle do volante.

TRAGÉDIA

Foi também da equipe de bombeiros militares de Dianópolis o atendimento ao acidente mais trágico do período, com uma família praticamente inteira em óbito. Era sábado, por volta das 6h40, quando houve o acionamento, direcionando para a TO-476, zona rural.

A ocorrência era de natureza incêndio em veículo com vítimas presas às ferragens. Ao chegar ao endereço, os bombeiros constataram que o carro havia explodido enquanto eles estavam a caminho, e com os ocupantes presos e um terreno de difícil acesso, a tragédia estava confirmada.

Sete pessoas morreram no local. Uma criança de 09 anos conseguiu sair do veículo com escoriações, antes da explosão. Morreram o casal de 44 (homem) e 25 anos (mulher), mais os irmãos com idade na faixa de 04 meses, 01 ano, 02 anos, 04 anos e 07 anos.

Outro capotamento atendido pelos bombeiros militares ocorreu no sábado, 23, na TO-335, a caminho de Palmeirante. Região Central do Tocantins. O chamado foi para a 4ª Companhia, em Colinas. Era por volta das 19h30, quando Ivanildo Ayres da Silva capotou o carro.

Três viaturas se deslocaram para o endereço, porém, assim que chegaram, a vítima já estava fora do veículo. Ele queixava de dores no maxilar, recebeu os primeiros socorros e foi conduzido para o Hospital Regional de Colinas.

Em Arraias, a cerca de 450 quilômetros de Palmas, na Região Sudeste, bombeiros militares foram acionados para fazer buscas a uma pessoa desaparecida. O registro foi por volta das 15h, do sábado, e tinha como endereço uma fazenda a mais de 60 quilômetros da cidade. Além dos militares, mais de 30 pessoas da localidade ajudavam no trabalho. O homem de 55 anos foi localizado na madrugada de domingo.

Também no domingo, mas na BR-153, entre Gurupi e Cariri, Região Sul do Tocantins, a colisão entre uma motocicleta e um veículo levou duas pessoas à morte. Era por volta de 02h30 da madrugada, quando o 3º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado. Ao chegar ao endereço citado, os militares constataram que uma equipe da Eco Via tinha controlado o incêndio no carro, com isso, o rescaldo foi executado pelos bombeiros.

O condutor do veículo não havia sido encontrado, porém, os dois ocupantes da motocicleta estavam em óbito no local.

Ainda na noite de Natal, em Dianópolis, incêndio em um Supermercado voltou a acionar a equipe. Era por volta das 22h40, e as chamas estavam altas assim que os bombeiros militares chegaram. O combate foi realizado, sem vítimas, mas o sinistro deixou destruído o estabelecimento.