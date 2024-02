Piracema termina nesta quarta-feira (28) no Tocantins

A proibição da pesca no período de piracema é feita por causa da “subida dos peixes”, momento em que ocorre a reprodução desses animais. Mesmo com o fim da piracema ainda há restrições em relação ao transporte de pescado, nas baciais dos rios Tocantins e Araguaia. No ano passado, o estado divulgou uma lista de espécies que podem ser pescadas, mas com limite de tamanhos. Confira aqui.