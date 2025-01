Policiais civis farão mobilização geral em fevereiro contra nomeação do secretário Bruno Azevedo

Categorias da Polícia Civil realizaram assembleia nessa sexta-feira, 17, em Palmas, e convocaram uma mobilização para fevereiro contra a nomeação do delegado Bruno Azevedo para comandar a Secretaria Estadual da Segurança Pública. Participaram o Sindicato da Policiais Civis (Sinpol), Sindicato de Peritos Oficiais do Estado do Tocantins (Sindiperito), Federação Estadual das Associações de Policiais Civis do Tocantins (Feapol), Federação dos Policiais Civis das regiões Centro-oeste e Norte (Feipol-CON), Associação dos Escrivães da Polícia do Estado do Tocantins (Aepto), Associação dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (Aspol) e Associação dos Agentes de Polícia do Estado do Tocantins (Agepol).

Em nota, as entidades reforçam que são contra “a nomeação de um líder classista” — Bruno era até esta semana presidente do Sindicato dos Delegados do Estado (Sindepol) — e “com histórico de defesa unilateral”. “Especialmente num momento de crise, e acreditam que isso compromete o trabalho da Polícia Civil”, afirmaram.