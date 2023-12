Por indícios de favorecimentos a candidatos, Justiça suspende concurso da Prefeitura de Araguatins

O Ministério Público do Tocantins (MPE) informou ter garantido liminar nesta semana para suspender o concurso do quadro geral de Araguatins, realizado em agosto. A ação da 2ª Promotoria de Justiça foi apresentada na sexta-feira, 1º, e elenca uma série de possíveis irregularidades, bem como possível favorecimento de candidatos. A decisão judicial também suspende todos os atos administrativos decorrentes do certame, como a eventual nomeação e posse dos candidatos.

A integridade do certame é questionada pelo o MPE porque parentes de primeiro e segundo graus do prefeito Aquiles da Areia (Progressistas) e de um membro da Comissão do Concurso constam da lista de excedentes e podem vir a tomar posse, mesmo ambos tendo participado dos atos referentes ao concurso. O MPE também relata que candidatos que se submeteram à prova não tiveram seus nomes incluídos, nem nas listas com os resultados preliminar e final, nem na lista de ausentes. Também há caso de participante que foi registrado como ausente.

A ação judicial traz outro relato, de uma candidata que se inscreveu para concorrer como Pessoa com Necessidades Especiais (PNE) e que teria ficado na primeira colocação no resultado preliminar, mas que depois teve seu nome direcionado para a lista de ampla concorrência, sem justificativa, ficando prejudicada.