Primeira-dama Karynne Sotero visita Lar Batista de acolhimento a crianças e adolescentes em situação de risco

da redação

A primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, representando o Governo do Tocantins, realizou, nesta terça-feira, 6, uma visita ao Lar Batista F.F. Soren, situado em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. A entidade recebe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Ao conhecer a entidade social sem fins lucrativos, ela expressou seu compromisso com o bem-estar das crianças e ressaltou a importância de instituições como a do Lar Batista. “É uma honra estar aqui e testemunhar o incrível trabalho realizado neste local. Estou aqui representando o Governo do Tocantins, que busca melhorar as condições de todos, incluindo as crianças. Queremos ajudar a melhorar a vida desses meninos e meninas”, afirmou Karynne Sotero.

O Lar Batista F.F. Soren atende atualmente 11 crianças, com idades entre 0 e 11 anos. As crianças residem no local, onde recebem cuidados, frequentam a escola e participam de uma rotina de atividades que inclui tanto práticas pedagógicas quanto lúdicas, visando ao seu desenvolvimento integral.

O coordenador-geral da entidade social, pastor Robson Rocha, destacou a relevância da visita e agradeceu a atenção e a sensibilidade do Governo do Tocantins. “É uma visita que pode ser resumida em uma palavra: esperança. Aqui, notamos a preocupação do Governo do Tocantins na área social, a atenção e o carinho da primeira-dama demonstram para essas crianças o quão o governo está empenhado em ajudá-las. Vejo essa visita com muita positividade”, expressou o pastor.

Lar Batista F.F. Soren

Desde 1942, o Lar Batista, uma entidade ligada à Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, tem desempenhado um papel vital na comunidade, acolhendo crianças em situação de vulnerabilidade, encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude e Ministério Público. Fundado pelos missionários Francisco e Beatriz Colares, o lar começou sua jornada na cidade de Itacajá. Lá, ergueram um templo, uma escola e uma casa de moradia que abrigaram o Lar Batista por 68 anos.

Em 2010, o lar foi transferido para o distrito de Luzimangues, onde seu complexo atual oferece uma estrutura incluindo salas multiuso, ambulatórios médico e odontológico, biblioteca, refeitório/auditório, lavanderia, chalés, sala de dança e inclusão social, além de uma praça de convivência com quadra esportiva e casas lares, que são as residências das crianças acolhidas. O local pode ser visitado pelo público aos sábados a partir das 14 horas. Doações podem ser entregues em horário comercial, de segunda a sábado, podendo ser agendadas pelo telefone: (63) 99911-3755.