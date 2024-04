Senadora Professora Dorinha entrega camionetes a programa do Governo do TO de proteção à mulher

da redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União/TO) participou do Lançamento do programa Rede Integrada de Proteção à Mulher nesta sexta-feira (12) e entregou camionetes para ações de enfrentamento à violência.

O programa contou com a iniciativa da Professora Dorinha e do deputado federal Carlos Gaguim em destinar emendas de bancada na ordem de R$ 20 milhões para a aquisição de 64 camionetes que serão destinadas a dezenas de municípios no atendimento de ocorrências de violência contra a mulher.

Dessa forma, segundo a Professora Dorinha, a partir do envio dessas camionetes, os municípios todos também possam criar suas ações em parceria com o Governo do Tocantins.

Professora Dorinha citou os números alarmantes de violência contra à mulher no Tocantins. De janeiro a março deste ano, foram 15 mulheres vítimas de feminicídio. E na última noite, um crime bárbaro chocou Palmas com o assassinato de duas mulheres e um homem trans na região do Aureny.

“Quando falamos em igualdade de gênero, nós não estamos querendo fazer conflito entre homens e mulheres. Estamos falando de respeito. Quando falamos que queremos mais mulheres na política, é porque precisamos ter quem fale por nós, que saibam das nossas dores, as nossas necessidades e onde queremos chegar. Nós, mulheres, não vamos conseguir proteger todas as mulheres se os homens não estiverem com essa pauta. Essa é a tarefa de um país e de um estado que está aqui junto. Sem disputa por espaço, sem favores, porque nós mulheres não queremos favores. Nós queremos respeito e cuidado”, afirmou.

O Rede Mulher foi criado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública com o objetivo de unificar as ações das secretarias estaduais com as prefeituras municipais para construir uma rede integrada de enfrentamento da violência contra a mulher.

O secretário de Segurança Pública, Wlademir Mota Oliveira, explicou que serão desenvolvidas políticas públicas amplas, de acordo com a realidade de cada município bem como deve ser fortalecida a participação social. “Vamos fortalecer as políticas desenvolvidas pela Secretaria da Segurança Pública e pela Secretaria da Mulher, bem como promover a adesão das prefeituras à rede, por meio da celebração de termos de cooperação técnica”, disse.

Marcaram presença no lançamento do programa a primeira-dama Karynne Sotero, a secretária da Mulher Berenice Barbosa, o secretário de Desenvolvimento Social Jonis Calaça, o superintendente da CODEVASF, César Félix Cardoso, os deputados federais Carlos Gaguim e Ricardo Ayres, além dos deputados estaduais Claudia Lelis, Janad Valcari, Júnior Geo, Luciano Oliveira e Vanda Monteiro.