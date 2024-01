Servidor da Aleto morre em acidente de trânsito na BR-153

Olivito era servidor do gabinete do Deputado Estadual Valdemar Júnior (Republicanos), que publicou uma nota de pesar, dados pêsames à família e amigos da vítima. O servidor já tinha ocupado os cargos de secretário de Obras e vice-prefeito de Santa Fé do Araguaia, por duas vezes.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram que a colisão aconteceu em uma curva e o carro ficou fora da rodovia. A caminhonete envolvida parou atravessada em parte da pista.