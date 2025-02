Situação da ferrovia Oeste-Leste em Figueirópolis é debatida com presidente da Câmara Federal

da redação

Nesta terça-feira, 04, o Prefeito José Fontoura esteve em Brasília para um encontro com os Deputados Federais Toinho Andrade e Alexandre Guimarães, além do presidente da Câmara Federal, Deputado Hugo Mota. O objetivo da reunião foi discutir a recente previsão do Governo Federal de alterar o trajeto da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL), um projeto fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade.

O prefeito e os parlamentares debateram fortemente a importância de Figueirópolis como ponto estratégico para a implantação da ferrovia, que pode trazer grandes benefícios econômicos e logísticos para nossa região. A movimentação busca garantir que o projeto continue seguindo seu curso original, passando por nossa cidade, impulsionando o crescimento e gerando novas oportunidades para nossa população.