Tocantins deve ter novembro com menos chuvas e temperaturas até 2°C acima da média

da redação

O Tocantins deve enfrentar um mês de novembro com chuvas abaixo da média histórica e temperaturas mais elevadas que o normal, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgada no dia 28 de outubro. Na região central do estado, a temperatura média poderá ficar até 2°C acima do padrão esperado para o período.

A previsão preocupa principalmente produtores rurais, que estão no início do plantio da safra 2026/2027, e municípios que dependem da recuperação de rios e reservatórios.

A irregularidade das chuvas pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras, dificultar a recuperação das pastagens e aumentar a pressão sobre o abastecimento de água. Em Paraíso do Tocantins, por exemplo, a redução das precipitações já contribuiu para uma crise hídrica.

Apesar do alerta, o Inmet ressalta que a previsão de chuva abaixo da média não significa ausência de precipitações durante todo o mês. Temporais e períodos de chuva intensa ainda podem ocorrer em diferentes regiões do estado.