Tocantins é o estado com maior acesso à saúde da Região Norte do Brasil

da redação

Um levantamento realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), publicado nessa terça-feira, 14, coloca o estado do Tocantins em destaque, com Palmas ocupando o 1º lugar entre as capitais da Região Norte do Brasil com maior acesso à saúde. O Governo do Tocantins gerencia duas unidades hospitalares em Palmas: o Hospital Geral de Palmas (HGP) e o Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR), essenciais para atender à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Esses dados positivos fortalecem o sistema de saúde e auxiliam na elaboração de políticas públicas ainda mais eficientes. Quanto maior o acesso aos serviços, melhor a qualidade de vida da população”, destacou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Como parte da política de fortalecimento dos municípios na garantia do acesso à saúde pela população, o Governo do Tocantins mantém em dia os repasses do Fundo Estadual de Saúde, gerido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO), aos 139 fundos municipais de saúde, com pagamento de mais de R$ 15 milhões para Palmas nos últimos dois anos.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, destacou que o resultado também contribui para aprimorar as ações de saúde. “A Capital não possui hospital municipal e toda a demanda é absorvida pelas unidades geridas pelo Estado, como o HGP e o Hospital e Maternidade Dona Regina, que juntos realizam cerca de 130 mil atendimentos anualmente”, enfatizou.

O HGP, maior referência em saúde pública do Tocantins, realizou quase 100 mil atendimentos em 2024, acolhendo pacientes do SUS no pronto-socorro adulto, ambulatório de especialidades, internações e cirurgias. Com 40 especialidades médicas entre clínicas e cirúrgicas, a unidade oferece assistência de média e alta complexidade.

O Hospital e Maternidade Dona Regina é referência para mais de 800 mil tocantinenses. Com uma equipe de 1,1 mil profissionais e estrutura robusta, o HMDR dispõe de 94 leitos obstétricos e ginecológicos, 20 de UTI Neonatal, 20 de Cuidados Neonatais Convencionais e seis na Unidade de Cuidados Neonatais Canguru.