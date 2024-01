Uma pessoa morre e outra fica ferida após carro bater em caminhão, próximo de Pugmil

da redação

Um trágico acidente por volta das 22h, desta terça-feira (02), foi registrado na BR-153, entre as cidades de Pugmil e Paraíso do Tocantins, envolvendo um veículo leve Fiat/Uno, placa de Paraíso/TO e um caminhão Scania/R440, placa de Simões Filho/BA resultando em uma vítima fatal. Testemunhas contaram aos bombeiros que um carro com quatro pessoas estava saindo de uma estrada de chão e entrando na BR-153, quando colidiu com um caminhão.