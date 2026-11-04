Wanderlei Barbosa nomeia novo comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), nomeou o coronel Francinaldo Machado Bó como novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (3) e entrou em vigor nesta quarta-feira (4). Ele substitui o coronel Cláudio Thomaz Coelho de Souza, que deixou o comando da corporação. Na mesma publicação, a coronel Sueli Ferreira dos Santos Viseu foi nomeada chefe do Estado-Maior da PM.

Francinaldo ingressou na Polícia Militar do Tocantins em 1998 e já ocupou diferentes funções de comando e gestão, incluindo o Comando de Policiamento da Capital e o Comando de Policiamento do Interior. Antes da nomeação, estava à frente da Secretaria-Chefe da Casa Militar. Ele também foi designado para responder interinamente pela Casa Militar, acumulando as duas funções.

O coronel ganhou projeção nacional em 2023, durante a Operação Canguçu, realizada para localizar criminosos envolvidos em ataques a instituições financeiras em Confresa, no Mato Grosso.