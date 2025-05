“Estava completamente deteriorada e era motivo de reclamações, mas é um compromisso nosso”, governador Wanderlei sobre recuperação da rodovia que liga Augustinópolis a Buriti

Outro trecho também em recuperação na TO-201, com 35 km, é de Buriti do Tocantins a Esperantina

Por Redação

Na região do Bico do Papagaio, onde cumpriu agenda de trabalho nesta quarta-feira, 14, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, percorreu o trecho rodoviário em recuperação da rodovia TO-201, que liga Augustinópolis a Buriti do Tocantins. O objetivo foi conferir o andamento das obras e a qualidade do asfalto, que vão garantir a mobilidade e a segurança para a população da região que usa o trecho.

“Essa rodovia estava completamente deteriorada e era motivo de reclamações, mas é um compromisso nosso fazer com que nossas rodovias estejam em boas condições de trafegabilidade, para assegurar a mobilidade das pessoas com segurança”, frisou o gestor assegurando que o primeiro trecho será entregue até 10 de junho.

Acompanhando o governador, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Amélio Cayres, um dos principais líderes políticos da região, destacou a importância da recuperação da rodovia.

”É uma rodovia que passou por uma recuperação há muito tempo e estava em más condições. Mas com o período de veraneio foi possível iniciar as obras e o governador assegurou que o trecho de Augustinópolis a Buriti será entregue no dia 10 de junho”, comemorou.

O engenheiro da Agência Tocantinense de Transportes e Obras, Gilvamar Moreira de Souza, explicou que dois trechos da rodovia TO-201, um que liga Augustinópolis a Buriti do Tocantins, com 39 km; e de Buriti a Esperantina, com 35 km, passam por recuperação.

”Onde estava mais crítico está sendo revolvido o solo, compactado novamente e colocado uma nova capa em CBUQ [Concreto Betuminoso a Quente]. Já nos locais menos críticos está sendo feito o recapeamento”, explicou o engenheiro enfatizando que tudo está sendo realizado dentro dos critérios técnicos para para dar segurança e conforto ao usuário da rodovia.

Segundo o engenheiro Gilvamar Moreira, a previsão é de que até agosto todo o trecho que liga Augustinópolis a Esperantina, esteja completamente pronto.

Visita à Axixá

Na oportunidade, o governador Wanderlei Barbosa esteve em Axixá do Tocantins para ver de perto os transtornos na via urbana da cidade causados pelo intenso tráfego de veículos de carga depois daquela da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Aguiarnópolis/TO e Estreito/MA, sobre o Rio Tocantins, na BR-226.