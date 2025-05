Feirão de Aniversário BRK: concessionária de água e esgoto oferece descontos de até 70% a partir desta segunda-feira, dia 5

Por Redação

Campanha de negociação de débitos da BRK permite ainda parcelamentos facilitados nas lojas de atendimento, na agência virtual e com parceiros da concessionária.

Começa nesta segunda-feira, 5, o Feirão de Aniversário BRK, uma ação comercial da concessionária de água e esgoto do Tocantins e Pará para negociação de débitos. A campanha é válida até o dia 30 de maio e oferece condições exclusivas para os clientes regularizarem os débitos nesse período.

“Nosso objetivo é auxiliar os clientes no pagamento de suas contas pendentes, mantendo o abastecimento de água ativo e regular, e evitando transtornos financeiros. Nesta nova ação comercial, oferecemos oportunidades para que todos possam sair da inadimplência, garantindo melhores negociações e mantendo o compromisso com nossos clientes”, explica o gerente comercial, Peterson Portela.

O Feirão de Aniversário BRK oferece desconto de até 70% para pagamento à vista e opções de parcelamentos. Nos canais de atendimento da BRK, as negociações permitem pagamento em até 36 vezes. No cartão de crédito, os parcelamentos podem ocorrer em até 21 vezes, com negociações na agência virtual Minha BRK ou em sites parceiros: Serasa Limpa Nome e Flexpag.

“Os clientes BRK podem avaliar as melhores condições de pagamento de acordo com sua realidade financeira. Nesta ação comercial, é possível encontrar condições que facilitam a quitação das dívidas”, complementa o gerente comercial, Peterson Portela.