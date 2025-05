Força Feminina, qualificação profissional e a a importância da sucessão família no Agronegócio são defendidos pela palestrante Andrea Stival

Por Wesley Silas

O papel das mulheres no agronegócio tem ganhado destaque e importância, impulsionado por iniciativas como aquelas promovidas pela advogada e empresária do setor agropecuário, Dra. Andrea Stival. Em um esforço para ampliar a participação feminina e garantir a continuidade dos negócios no campo, Andrea tem liderado uma série de eventos e palestras inspiradoras às famílias do agro.

Um exemplo recente foi a palestra realizada no Sindicato Rural de Miracema, em que Andrea discutiu o tema “Famílias e Negócios”. A continuidade e inovação no campo, muitas vezes, dependem da sucessão familiar bem-sucedida. Este é um dos pontos centrais defendidos por Andrea, que enxerga nas mulheres um papel importante para reinventar e fortalecer o agronegócio.

Neste mês de maio, Andrea estará no dia 17 em Silvanópolis durante a premiação PGP Nelore, e no dia 14 participará na Agrotins com a palestra “Donas da Terra: uma jornada de conhecimento, liderança e transformação no campo”. Este evento é uma oportunidade para que mulheres compartilhem suas experiências, demonstrando sua influência e impacto no desenvolvimento do agronegócio no estado do Tocantins.

O evento “Donas da Terra” foi idealizado a partir de um convite do Secretário de Agricultura e Pecuária, Jaime Café, que sugeriu a realização de uma roda de conversa para destacar o protagonismo feminino no setor. Este encontro, esperado com entusiasmo e apoio do governador Wanderley Barbosa, será realizado em um cenário emblemático à beira do lago, coincidentemente o mesmo espaço da abertura oficial da Agrotins.

Com uma agenda movimentada que começou em abril, Andrea concluirá maio na 50ª Expo Gurupi com a palestra “Família e Negócios” e dará início a junho no Sindicato Rural de Gurupi durante o Leilão Nelore Tocantins. Essas iniciativas sublinham não apenas o envolvimento crescente das mulheres, mas também a importância de uma sólida sucessão familiar para a continuidade e prosperidade do agronegócio brasileiro.